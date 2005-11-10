"Ho visto Messi piangere solo due volte...". Il pensiero di Lucas Biglia per il Diez argentino

"Provo tante emozioni, ovviamente la prima cosa a cui penso è mio padre". Leo Messi ha iniziato così l'emozionante ultimo discorso da capitano dell'Argentina. Al Monumental di Buenos Aires, davanti a oltre 85mila spettatori, stanotte è infatti andato in scena l'ultimo capitolo, il numero 208, del Diez con l'Albiceleste. La fine di una carriera, quella con la nazionale argentina, che definire leggendaria è dire poco.

Tanti, tantissimi i messaggi arrivati per Messi da tutto il mondo. Compagni di squadra, ex calciatori che hanno avuto la fortuna di giocare con lui. E non solo. Fra questi, anche il ricordo a Sky Sport di Lucas Biglia, ex centrocampista di Lazio e Milan e a lungo compagno di Messi in nazionale: "Messi è una parte di noi. Io l'ho visto piangere due volte solamente. Adesso, che sta ripensando a tutto quello che ha fatto nella sua vita. E dopo la finale mondiale del 2014, che poi l'anno seguente abbiamo perso un'altra finale (Coppa America contro il Cile, ndr) e lui aveva dichiarato di non voler più andare in nazionale".

"La cosa più bella comunque è che lui ci ha insegnato più che mai a non mollare. I valori che ha portato avanti Leo Messi vanno al di là di quello che ci ha fatto vedere su un campo di calcio. Ha insegnato a un popolo intero a non mollare", ha concluso Biglia.