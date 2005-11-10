Hojlund, Gonçalo Ramos e gli altri: la serata di ieri di Nations League fa sorridere le big di Serie A

La serata di ieri di Nations League è risultata particolarmente interessante per alcune squadre di Serie A, con tantissimi giocatori impegnati con le rispettive nazionali che si sono messi in mostra a pochi giorni dal rientro alla base ed in vista della ripresa del campionato. La super sfida fra Portogallo e Norvegia per esempio, che ha visto protagonista il centravanti del Milan Gonçalo Ramos.

Il portoghese ha deciso la sfida con un suo gol dopo 79 minuti, su assist di Joao Felix, per il 2-1 finale. Restando al tema centravanti, la Danimarca ha avuto la meglio sul Galles per 1-0 grazie alla rete al 75', su calcio di rigore, dell'attaccante del Napoli Rasmus Hojlund che conferma così le ottime sensazioni trasmesse in questa lunga sosta.

Può sorridere anche la Juventus, con l'Olanda che ha battuto 2-1 la Serbia grazie ad una rete su calcio di punizione di Teun Koopmeiners, mentre l'altra marcatura porta la firma di quel Joshua Zirkzee mai realmente tramontato nelle idee di mercato bianconere, anche in ottica gennaio. Woltemade è invece rimasto a secco nello 0-0 della Germania contro la Grecia, entrando nella ripresa, mentre è da registrare il decisivo assist con annessa ottima prestazione di Edon Zhegrova ad Asllani nell'1-1 del Kosovo contro l'Austria.