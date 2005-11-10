Hakan Calhanoglu a Bergamo contro l'Atalanta si è fermato ancora una volta e l'Inter è stata costretta a sostituirlo durante il primo tempo. Un nuovo problema ai flessori ha obbligato il turco ad alzare bandiera bianca e Cristian Chivu dovrà farne a meno in uno dei momenti clou della stagione. Un aspetto che non può essere sottovalutato da nessuno, soprattutto perché il centrocampista è in scadenza a giugno.

Frenata per il rinnovo?

Discutere Calhanoglu è impensabile per chiunque, le sue doti tecniche e l'apporto che riesce a dare in campo sono sotto gli occhi di tutti, ma le richieste per prolungare il contratto fatte dal classe '94 sono in linea con quelle dei top della squadra nerazzurra, visto che si sente al loro livello. I dubbi della società sono legati esclusivamente ai continui stop forzati del 32enne e l'infortunio di domenica sera non aiuta. Da capire dunque come verrà impostata adesso la trattativa e se il club cercherà di inserire magari dei bonus legati alle presenze per "risolvere" la situazione.

I numeri del suo attuale accordo

Attualmente Calhanoglu guadagna 6,5 milioni di euro netti, l'Inter vorrebbe proporgli uno stipendio da 5 milioni a stagioni con una parte variabile più alta e legata al raggiungimento di obiettivi anche individuali, come le gare sul terreno di gioco. Malgrado la volontà delle parti sia comune, resta da capire se l'ex giocatore di Milan e Bayer Leverkusen farà questo passo indietro e accetterà l'adeguamento oppure si impunterà: Juventus, Como, Galatasaray e Tottenham seguono con attenzione l'evolversi della vicenda.