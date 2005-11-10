Con una nota congiunta pubblicata sui rispettivi siti ufficiali, l'Associazione Italiana Calciatori e l'Associazione Italiana Allenatori hanno preso le distanze da alcune affermazioni fatte da Giovanni Malagò sul presunto parere negativo delle due associazioni al momento della nomina di Roberto Mancini come commissario tecnico della Nazionale italiana: "Il commissario straordinario FIGC Giovanni Malagò, rilasciando nella giornata di ieri a Torino dichiarazioni e interviste, si è abbandonato ad alcune ricostruzioni non vere. Né AIC, né AIAC hanno mai espresso, a tutti i livelli, prima e dopo la nomina, pareri negativi circa la scelta di Roberto Mancini come ct della Nazionale. Non solo perché non richiesti dall’ex presidente federale (così come avvenuto per tutte le altre sue scelte, incarichi e prese di posizione, in sede nazionale e internazionale) ma anche perché non c’erano preclusioni in merito. Un aspetto questo ribadito anche ufficialmente dal presidente AIAC Renzo Ulivieri in una recente intervista. La Nazionale è patrimonio di tutti e, per questo, Associazione Calciatori e Associazione Allenatori si augurano che da qui al 14 dicembre, il dibattito elettorale esca dai personalismi e si concentri con onestà intellettuale sui temi e sui problemi strutturali del nostro calcio in un’ottica propriamente federale e di sistema".

Successo maturato nel primo tempo, la Lazio che continua la sua corsa in vetta alla classifica. La squadra di Gennaro Gattuso si è imposta 2-1 su un buon Torino grazie ai gol di Provstgaard e Isaksen nel primo tempo.

Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la bella vittoria contro il Torino in trasferta: "Non ci snaturiamo. All'inizio siamo stati sul pezzo nonostante sapessimo che loro riempivano l'area. Questa si chiama mentalità. Sono orgoglio e felice di loro oggi". E ancora: "Dobbiamo essere bravi a gestire le cinquntamila persone, che fin qui non abbiamo ancora affrontato. E' da due mesi che mi fanno le stesse domande sulla Roma; pensiamo all'Atalanta. Sempre tre punti sono, non ci danno nessun bonus. Sono curioso di vedere le prossime due partite con l'Olimpico pieno: era un sogno di aver fatto tornare i tifosi allo stadio. Giusto che vengano per applaudire Sarri, glielo farò anche io".

Al temine del match, nella zona mista dello Stadio Grande Torino, il presidente dei granata Urbano Cairo, ha commentato così ai media presenti, tra cui quelli di TuttoMercatoWeb il ko per 1-2 contro la Lazio: "Oggi devo dire che ho visto un bel Toro. Un Casadei in grande spolvero, un Patterson che ha fatto benissimo. Peccato, non meritavamo la sconfitta". E sulle voci che lo hanno accostato alla Sampdoria: "Stavo andando a Trento per i 150 anni del Corriere della Sera e in Autogrill ho incrociato dei tifosi della Samp che andavano a vedere la partita a Padova. E' una roba inesistente. io mi impegno al 100% per il Torino".