Scontato dire quanto Mattia Zaccagni sia importante per questa Lazio. Il capitano. Il 10. Il giocatore più rappresentativo. Nelle ultime due partite l'attaccante era rimasto ai box a causa di un problema alla coscia ma per il match dell'Olimpico-Grande Torino è tornato a disposizione venendo schierato dal primo minuto da mister Gennaro Gattuso. Ancora una volta il giocatore è risultato determinante contribuendo in maniera importante alla vittoria della formazione biancoceleste sfornando due assist.

Il ritorno di Zaccagni

Il primo arriva sul finire di frazione quando pennella un pallone perfetto sugli sviluppi di un calcio d'angolo per la testa di Provstgaard che realizza la rete del vantaggio. Pochi istanti più tardi si ripete recuperando palla a centrocampo e lanciando nello spazio Isaksen che entra all'interno dell'area di rigore e supera Perri in diagonale per il raddoppio laziale.

Sette assist stagionali

E con i due passaggi vincenti per i compagni, Zaccagni sale a quota sette assist stagionali in Serie A per la prima volta in carriera. E siamo solo a fine novembre con il numero che sicuramente crescerà. In stagione ha fornito assist contro Udinese, Milan, Juventus, Sassuolo in due occasioni e questa sera. Un dato importante per un giocatore sempre più determinante in questa Lazio capolista.