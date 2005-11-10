Si complica ulteriormente l'avventura di Robinio Vaz all'Hull City. L'attaccante di proprietà della Roma, fermato nei giorni scorsi dalla polizia francese per una vicenda legata al noleggio di un'automobile, è stato rilasciato senza che venissero formalizzate accuse nei suoi confronti. Nonostante l'archiviazione del caso, il calciatore non prenderà parte alla sfida di Premier League contro il Crystal Palace, in programma domenica 29 novembre.

JAKIROVIC SU VAZ: "CERCHIAMO LA SOLUZIONE MIGLIORE INSIEME ALLA ROMA".

Il tecnico dell'Hull City Sergej Jakirovic ha commentato la vicenda nel corso della conferenza stampa alla vigilia della prossima partita di campionato: «Cercheremo di aiutare in questa situazione, ma non è facile perché non si tratta di un comportamento corretto, posso dirlo così. Non è professionale e so che è giovane e tutto il resto, ma sei un giocatore professionista, devi stare molto, molto attento soprattutto nella vita privata perché oggi con tutti questi social network e registrazioni e tutto il resto. Come ho detto, stiamo cercando di trovare la soluzione migliore insieme alla Roma. Quale sarà l'esito di tutto questo? Non lo so, vedremo. Non è un nostro giocatore, è qui in prestito, quindi la decisione spetta alla Roma».

FUTURO LONTANO DA HULL

Appena cinque presenze per un totale di 50 minuti per Robinoi Vaz all'Hull. Di fatto una bocciatura senza se e senza ma. Jakirovic ha infine concluso: "La società e io sapevamo che sarebbe tornato in Francia questa settimana? No, personalmente non lo sapevo. L'ho scoperto martedì, quando non si è presentato all'allenamento. A quel punto abbiamo cercato di metterci in contatto per capire dove fosse. Se gli ho parlato? No, non l'ho visto".