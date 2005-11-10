Buone notizie per la Juventus, reduce dal successo in Europa League contro l'Omonia e attesa domani dalla delicata trasferta sul campo del Como. Spalletti può sorridere, in questo senso, con il recupero di Kalulu in difesa. Ma non solo.

Ekhator c'è con il Como, Nico Gonzalez punta la Coppa Italia

Ekhator ha fatto un allenamento differenziato a scopo precauzionale, ma domani ci sarà. Nico Gonzalez invece resta out per la gara contro il Como, ma potrebbe rientrare in Coppa Italia (giovedì 3 dicembre alle 21) per la sfida degli ottavi di finale contro il Sassuolo.

Como-Juventus, le ultime di formazione sui bianconeri

Contro i lombardi Spalletti si affiderà al 3-4-2-1: in porta ci sarà Vicario. In difesa spazio a Celik, Bremer e Lucumi. A centrocampo, sulla destra giocherà McKennie, in mezzo spazio a Koopmeiners e Sarr, mentre sulla sinistra agirà Cabal. Sulla trequarti ci saranno Conceição e Kolo Muani, entrambi alle spalle di Woltemade.