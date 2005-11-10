Le parole del tecnico del Monza Ivan Juric sul futuro di Patrick Ciurria avrebbero fatto drizzare le antenne a diversi club di Serie B in vista del mercato di gennaio. Il classe ‘95, che può rivestire più ruoli dalla trequarti in avanti, del resto è un calciatore che in Serie B ha spesso fatto la differenza come dimostrano i 21 gol in 157 partite giocate. Questo e il fatto che sia stato messo di fatto sul mercato dall’allenatore potrebbe accendere ulteriormente l’interesse sul calciatore con i club che potrebbero iniziare a muoversi, anche se non è escluso che l’abbiano già fatto sottotraccia, in vista della riapertura delle contrattazioni.

Dopo una prima metà di stagione ai margini della prima squadra, solo cinque panchine in 12 gare e zero minuti in campo, Ciurria potrebbe dunque diventare protagonista del mercato di gennaio e cercare un club in Serie B dove tornare a giocare con continuità e magari puntare a un'altra promozione dopo quelle conquistate con il Monza nel 2021-22 e nella passata stagione.

Le parole di Juric su Ciurria e gli esuberi

“In questo momento siamo in 27 e devo fare delle scelte, non soltanto per le partite ma anche durante gli allenamenti. È una situazione complicata: quando organizzi le partitelle dieci contro dieci, devi lasciare fuori quattro o cinque giocatori. - ha spiegato Juric - Purtroppo, dopo l'infortunio, Ciurria è rimasto fuori dalle rotazioni. È un momento particolare per lui e mi dispiace. Spero che questa situazione si risolva a gennaio, perché è dannosa e non mi piace per niente”.