Dopo quattro vittorie consecutive la Sampdoria è pronta a tornare in campo. Domani alle 17.15, il team blucerchiato scenderà in campo contro la Cremonese per continuare la striscia positiva di risultati. In vista della gara del "Ferraris", il tecnico Luca D'Angelo interverrà in conferenza stampa dal centro sportivo "Gloriano Mugnaini" di Bogliasco.

La gara contro la Cremonese un'altra prova di maturità?

"E' una partita molto importante. Nel calcio e nello sport in generale ogni gara è un esame. Sappiamo che affrontiamo una squadra forte e servirà una gara molto buona da parte nostra".

TMW - A cosa fare attenzione della Cremonese domani?

"La Cremonese è una squadra con una rosa molto importante con giocatori forti. E' evidente che sia una delle squadre più importanti di questo torneo

TMW - Mbabu come sta?

"Vediamo l'allenamento di oggi ma dovrebbe allenarsi".

Come sta Esposito?

"Ha bisogno di qualche settimana ancora. Non è al massimo della felicità, è un giocatore che tiene molto a quello che fa e non vede l'ora di essere pronto per la squadra".

Ci saranno dei cambi di formazione?

"Siamo un po' stretti, i cambi saranno pochi e quasi tutti condizionati dagli infortuni".

C'è stato anche un cambio di mentalità?

"Questo non lo so. Avevamo in panchina giocatori tecnici come Verschaeren, Depaoli e Lauritsen e che sicuramente col passare dei minuti, entrando a gara in corso, potevano mettere in difficoltà il Padova e così è accaduto".

Gli infortunati?

"Mancheranno, oltre ad Esposito, Di Pardo e Cicconi sicuramente. Dovremo valutare Conti che l'altro giorno era in panchina ma non era a disposizione e oggi si allenerà. Qualcuno non sta benissimo. Detto questo, 16 giocatori dovranno fare una partita di grande intensità e li troveremo".

La difesa sta andando bene. La Cremonese è molto forte in attacco.

"Come tutte le squadre, avendo avuto pochissimo tempo per preparare la partita l'unico allenamento è quello di oggi. La Cremonese è una squadra molto offensiva, ha sempre più possesso palla dell'avversario".

Il soprannome di "Chef"?

"Neanche lo sapevo. Non ho i social (ride ndr). Più che altro sono un mangiatore (ride ndr)"

Il cambio di Meijer?

"Il cambio era programmato. A prescindere da quanto sarebbe successo in campo. Sta crescendo sempre di più, deve prendere il ritmo partita. Ma è un giocatore importante. Lo dovremo aspettare anche dal punto di vista fisico".

Conti può giocare dall'inizio?

"E' una valutazione importante. Anche lui è da un po' che non gioca, ha avuto un problemino nella rifinitura pre-Padova".

Mezzotero?

"Sta facendo molto bene soprattutto come atteggiamento. Deve continuare su questa strada. Dal punto di vista comportamentale è un ragazzo molto maturo, deve lavorare come fa".

Come fare in questo momento positivo?

"La cosa migliore da fare in questi casi è lavorare bene durante la settimana negli allenamenti che abbiamo. Allenandosi bene, il giorno della partita è più facile giocare bene. E' l'allenamento che fa maturare la squadra sotto tutti i punti di vista".

Cambiano gli obiettivi?

"Il discorso è molto semplice. Deve giocare la partita che ha di fronte al massimo, poi vedere quale sia il risultato suo e delle altre formazioni. Io non guardo né indietro, né davanti. Guardo la partita che devo giocare io cercando di vincerla".