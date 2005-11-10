Renzo Castagnini, direttore sportivo del Frosinone, ha rilasciato una lunga intervista al Giornale di Brescia, analizzando anche alcune delle sorprese dei ciociari in quest'avvio di stagione. Di seguito le sue dichiarazioni.

L'analisi di Castagnini

Castagnini ha raccontato in primis un aneddoto sulla chiamata del Frosinone: "La telefonata di Stirpe mi colse di sorpresa. Il Frosinone era l'unica società rimasta senza direttore sportivo in Serie B". Poi, la conversazione si è spostata sul mercato e sugli acquisti più interessanti, così come su mister Massimiliano Alvini: "Calò stata una buona intuizione, ma non l'unica. Appena arrivato chiesi a Stirpe di poter scegliere l'allenatore. Volevo Alvini, che pure non veniva da stagioni brillanti. Lui mi diede carta bianca. Lì capii che era un presidente con il quale si poteva lavorare bene".

Infine, altre dichiarazioni sempre a tema mercato: "Raimondo non aveva fatto nemmeno un gol l'anno precedente. Calvani aveva giocato sì e no dieci partite: io l'ho sempre ritenuto un difensore forte, il migliore che avessimo all'epoca. Arrivava dal Pontedera. Era naturale che avesse bisogno di un periodo minimo di adattamento. I giovani vanno aiutati".