Il Milan continua a lavorare per regalarsi un grande sogno di mercato: Endrick. La società di Cardinale valuta un possibile affondo già a gennaio oppure un'operazione per la prossima estate, mentre il Real Madrid non vorrebbe privarsene a stagione in corso. Dietro al nome che stuzzica i tifosi rossoneri (e pure quelli della Roma), però, c'è una storia cominciata molto lontano dai riflettori, tra le difficoltà economiche di una famiglia di Brasilia e un sogno inseguito fin dall'infanzia.

Il padre dormiva sotto la biglietteria del Palmeiras: la promessa a 10 anni

Uno degli episodi più significativi riguarda il padre Douglas, che attraversò il Brasile facendo autostop per cercare un'opportunità nel calcio. Durante quel viaggio arrivò persino a dormire sotto la biglietteria dello stadio del Palmeiras. Non riuscì a diventare professionista, ma trasformò quel sogno in una missione per il figlio: inviava ai club video delle sue giocate, finché il Palmeiras decise di puntare su di lui. A soli 10 anni, Endrick aveva promesso al padre che sarebbe diventato calciatore per garantire una vita migliore alla famiglia. Quando il ragazzo entrò nel settore giovanile, Douglas trovò lavoro proprio nel centro sportivo del club, come custode.

161 gol in 188 partite: l'esplosione alla Copinha a soli 15 anni

Il talento del brasiliano emerse rapidamente anche attraverso numeri impressionanti: 161 gol in 188 partite nelle giovanili del Palmeiras, considerando anche le amichevoli. La consacrazione arrivò nel 2022, quando, appena quindicenne, trascinò la squadra alla prima conquista della Copinha, uno dei tornei giovanili più importanti del Brasile. Endrick chiuse la competizione con 6 gol in 7 partite, conquistando il premio di miglior giocatore e quello per la rete più bella del torneo. Proprio quest'ultimo riconoscimento arrivò grazie a una spettacolare rovesciata da fuori area realizzata nei quarti di finale. Un percorso straordinario che contribuisce a spiegare perché, oggi, il Milan sia disposto a considerare un investimento da capogiro per portarlo alla Scala del Calcio.