Il centrocampista del Milan Omari Hutchinson ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Europa League contro l’Olympiakos vinto col punteggio di 2-4.

La tua miglior partita?

"Ho giocato in una posizione un po' diversa, poi sulla destra ho avuto molti più spazi".

Come ti senti in questa squadra?

"Mi sento molto a mio agio qua, ci sono tanti giocatori che stanno giocando benissimo. Quando entro devo avere un impatto, per me è uguale dove gioco ma l'ala destra è la posizione migliore perché ho più spazio. Mi sto adattando e mi sto divertendo tanto".