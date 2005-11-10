Milan, Hutchinson: "Quando entro devo avere un impatto, per me è uguale dove gioco"
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 21:19Serie A
autore Paolo Lora Lamia
26.11.2026 21:19Serie A
L'autore della rete che ha avviato la rimonta rossonera: "Mi sento molto a mio agio qua, ci sono tanti giocatori che stanno giocando benissimo".
Il centrocampista del Milan Omari Hutchinson ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il match di Europa League contro l’Olympiakos vinto col punteggio di 2-4.
La tua miglior partita?
"Ho giocato in una posizione un po' diversa, poi sulla destra ho avuto molti più spazi".
Come ti senti in questa squadra?
"Mi sento molto a mio agio qua, ci sono tanti giocatori che stanno giocando benissimo. Quando entro devo avere un impatto, per me è uguale dove gioco ma l'ala destra è la posizione migliore perché ho più spazio. Mi sto adattando e mi sto divertendo tanto".
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