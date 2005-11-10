Che gol di Hutchinson! L'inglese di tecnica e orgoglio, il Milan accorcia le distanze al Pireo
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Gaetano Mocciaro
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 20:01Serie A
autore Gaetano Mocciaro
26.11.2026 20:01Serie A
Super gol del trequartista che riapre la partita contro l'Olympiacos dopo 56 minuti di gioco
© foto di www.imagephotoagency.it
Grandissimo gol di Omari Hutchinson e il Milan riapre la partita. L'inglese di rabbia ruba palla a Gelson Martins e vince il contrasto con Bruno, avanza verso il limite dell'area, si libera di Pirola e col sinistro la mette sul palo più lontano. Olympiacos ancora avanti, ma ora siamo 2-1 al 56'.
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