Via alla 12ª giornata: le probabili formazioni delle gare di Serie A in programma nel weekend
Simone Lorini
La Serie A è pronta a tornare in campo dopo la sosta per le nazionali, La 12ª giornata inizia sabato alle 15.00 con Como-Cagliari e Lazio-Lecce. L'Inter giocherà in casa dell'Atalanta domenica alle 20.45, la giornata si chiuderà lunedì con Monza-Fiorentina. Di seguito le probabili formazioni dei match secondo TMW.
COMO-CAGLIARI - Sabato 21 novembre, ore 15.00 (DAZN)
COMO (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramon, Chalobah, Kaiki; Milla, Perrone; Liberali, Nico Paz, Baturina; Douvikas.
Allenatore: Fabregas.
CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Kofler, Deiola, Obert; Adopo, Romano, Fazzini; Mendy, Maldini, Trepy.
Allenatore: Pisacane.
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LAZIO-LECCE - Sabato 21 novembre, ore 15.00 (DAZN)
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Doekhi, Diogo Leite, Pedraza; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Pinamonti, Noslin.
Allenatore: Gattuso.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ngom, Maleh; Fatah, Geubbels, N’Dri.
Allenatore: Di Francesco.
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PARMA-ROMA - Sabato 21 novembre, ore 18.00 (DAZN)
PARMA (3-5-2): Daffara; Delprato, Troilo, Carboni; Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, Valeri; Lontani, Touré.
Allenatore: Gilardino.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Cristante, Koné, Wesley; Dybala, Soulé; Malen.
Allenatore: Gasperini.
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NAPOLI-TORINO - Sabato 21 novembre, ore 20.45 (DAZN, SKY)
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Rafa Marín, Olivera; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.
Allenatore: Allegri.
TORINO (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Braganca, Mandragora, Cacciamani; Vlasic; Adams, Simeone.
Allenatore: Abate.
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JUVENTUS-VENEZIA - Domenica 22 novembre, ore 12.30 (DAZN)
JUVENTUS (3-4-2-1) Vicario; Gatti, Bremer, Lucumì; McKennie, Koopmeiners, Douglas Luiz, Cabal; Kolo Muani, Alajbegovic; Woltemade.
Allenatore: Spalletti.
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Halhal, Moreno, Juan Jesus; Hainaut, Kike Perez, Sohm, Basic, Mazzocchi; Yeboah, Adams.
Allenatore: Nicola.
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BOLOGNA-UDINESE - Domenica 22 novembre, ore 15.00 (DAZN)
BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Darmian, Casale, Theate; Zortea, Ferguson, Pobega, Cambiaghi; Orsolini, Bernardeschi; Odgaard.
Allenatore: Palladino.
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Palma, Solet; Vojvoda, Piotrowski, Karlstrom, Kamara; Zaniolo, Ekkelenkamp; Bayo.
Allenatore: Zanetti.
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SASSUOLO-GENOA - Domenica 22 novembre, ore 15.00 (DAZN)
SASSUOLO (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Idzes, Caleta-Car, Doig; Sulemana, Matic, Thorstvedt; Berardi, Bowie, Laurienté.
Allenatore: Roberto D'Aversa.
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ehizibue, Traore, Wiafe, Ellertsson; Baldanzi, El Shaarawy; Osmajic.
Allenatore: De Rossi.
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MILAN-FROSINONE - Domenica 22 novembre, ore 18.00 (DAZN, SKY)
MILAN (4-3-3): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic, Diawara; Musah, Modric, Rabiot; Moreira, Ramos, Pulisic.
Allenatore: Amorim.
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani; Oyono, Calvani, Cittadini, Terzic; Masini, Calò; Ghedjemis, Schimd, Kvernadze; Birligea.
Allenatore: Alvini.
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ATALANTA-INTER - Domenica 22 novembre, ore 20.45 (DAZN)
ATALANTA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Kolasinac, Scalvini, Zappacosta; Ederson, Gaetano; Elmas, De Ketelaere, Rowe; Krstovic.
Allenatore: Sarri.
INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Esposito, Thuram.
Allenatore: Chivu.
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MONZA-FIORENTINA - Lunedì 23 novembre, ore 20.45 (DAZN, SKY)
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Mota, Robinson; Varela.
Allenatore: Juric.
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Goncalves, Njie; Pellegrino.
Allenatore: Vanoli.