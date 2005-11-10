Le partite di oggi: il programma di domenica 11 ottobre
Giacomo Iacobellis
Questa domenica calcistica propone una giornata ricca di appuntamenti tra Italia ed Europa. In Serie A si parte con Como-Roma e si prosegue con Lazio-Monza e Lecce-Bologna, prima delle sfide serali Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. Riflettori puntati anche sulla Premier League, con Liverpool-Manchester City, e sugli altri principali campionati europei, dalla Liga alla Bundesliga. Di seguito gli incontri più importanti da seguire oggi, 11 ottobre.
Serie A
12:30 Como-Roma
15:00 Lazio-Monza
15:00 Lecce-Bologna
18:00 Sassuolo-Milan
20:45 Cagliari-Juventus
Serie B
15:00 Catanzaro-Mantova
17:15 Padova-Carrarese
19:30 Modena-Verona
Serie C – Girone A
14:30 Renate-Giana Erminio
17:30 Lecco-Alcione Milano
17:30 Trento-Folgore Caratese
17:30 Treviso-Ospitaletto
Serie C – Girone B
12:30 Torres-Atalanta U23
14:30 Ravenna-Campobasso
14:30 Sambenedettese-Latina
17:30 Forlì-Livorno
17:30 Perugia-Vado
Serie C – Girone C
12:30 Altamura-Catania
14:30 Foggia-Potenza
14:30 Scafatese-Sorrento
15:00 Casarano-Salernitana
Premier League
15:00 Crystal Palace-Nottingham Forest
15:00 Hull-Everton
17:30 Liverpool-Manchester City
Bundesliga
15:30 Colonia-Borussia Mönchengladbach
17:30 Friburgo-Schalke
Ligue 1
15:00 Nizza-Strasburgo
17:15 Rennes-Auxerre
20:45 Troyes-Marsiglia
Eredivisie
12:15 Utrecht-Willem II
14:30 Telstar-Den Haag
14:30 Zwolle-Cambuur
16:45 Excelsior-Groningen
Liga Portugal
16:30 Rio Ave-Nacional
19:00 Benfica-Vitoria Guimarães
21:30 Arouca-Estrela
LaLiga
14:00 Elche-Celta Vigo
16:15 Real Sociedad-Deportivo La Coruña
18:30 Betis-Osasuna
21:00 Racing Santander-Valencia