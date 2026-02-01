Mateta sarà un nuovo attaccante del Milan. Le cifre dell'acquisto dal Crystal Palace

Jean-Philippe Mateta (28 anni) sta per diventare a tutti gli effetti un nuovo attaccante del Milan. Come riferito da The Athletic, infatti, proprio in questi attimi il francese classe 1997 si sta sottoponendo alle visite mediche propedeutiche per la successiva firma sul contratto che lo legherà al Diavolo.

Dal portale di Oltremanica arrivano anche dettagli sulla cifra del trasferimento a titolo definitivo di Mateta dal Crystal Palace al Milan. Dopo aver già raggiunto un'intesa con il calciatore per iniziare un percorso professionale a partire dalla prossima estate, i rossoneri hanno trovato un punto d'accordo anche con il club di Premier League - che nel frattempo si è assicurato un altro attaccante, bloccando Strand Larsen dal Wolverhampton - e si apprestano a chiudere tutto entro domani.

Vengono fornite anche le cifre del trasferimento in Serie A per Mateta. Il Milan, si apprende, ha versato infatti 30 milioni di euro nelle casse della società di Premier League per assicurarsi l'attaccante classe '97. Nei giorni scorsi anche il Nottingham Forest si era mosso con il Palace, offrendo pure di più rispetto ai rossoneri, per un pacchetto da circa 40 milioni di euro. A fare la differenza, però, è stata la voglia di Milan e Italia del calciatore.