Il Milan ha la sensazione che la lotta per lo Scudetto sia stata alterata: arbitro e VAR nel mirino

Alessio Del Lungo
Oggi alle 08:22
Il Milan continua a essere sfortunato e arrabbiato con il direttore di gara e il VAR del match perso 1-0 a San Siro contro il Parma. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che svela come l'episodio più clamoroso sia considerato il mancato calcio di rigore per fallo di Corvi su Lofts-Cheek: il portiere non ha preso il pallone, allontanato da Valeri, ma ha colpito il centrocampista, che è stato costretto ad abbandonare il campo e a recarsi in ospedale.

La spiegazione data da Piccinini sarebbe stata che quello è stato un semplice contatto di gioco, con entrambi i calciatori che andavano sul pallone e si sono scontrati. Restano dei dubbi pure sulla rete dell'1-0 di Troilo, visto che Maignan viene ostacolato dal blocco di Valenti e ha difficoltà a uscire. Inoltre il difensore che svetta sulla testa di Bartesaghi gli mette entrambe le mani sulle spalle.

La sensazione del club di Via Aldo Rossi è che la lotta per il titolo sia stata alterata. Il Milan adesso si trova a 10 punti di distanza dall'Inter e pare davvero molto complicato recuperare il gap che gli uomini di Chivu hanno di vantaggio rispetto al Diavolo. Il quinto posto resta comunque distante 8 punti.

