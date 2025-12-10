Como, in A il fatturato schizza ma rosso di 105 milioni. Dagli Hartono 300 mln in sei anni

Un aumento esponenziale dei ricavi, ma anche dei costi. È quello che racconta il bilancio del Como al 30 giugno 2025, relativo alla prima stagione in Serie A dopo la promozione. Secondo quanto riferito da Calcio e Finanza, il club lariano ha registrato una perdita a 105 milioni di euro, contro il -47 dell’esercizio precedente.

Il fatturato, come si diceva, è schizzato verso l’alto, toccando quanta 55,4 milioni di euro, in aumento di oltre 45 milioni rispetto ai 9,8 dell’esercizio precedente, da ricollegarsi ovviamente al passaggio di categoria. Sono cresciuti, in misura inferiore a livello percentuale ma decisamente superiore in termini assoluti, anche i costi, passati da 57,6 a 158,5 milioni di euro.

A spingere verso l’alto i profitti, soprattutto i diritti Tv, a oltre 31 milioni di euro, mentre i ricavi da stadio sono saliti da 1,5 a 5,9 milioni. In sei anni, secondo quanto raccolto dal portale specializzato in economia applicata al calcio, gli Hartono - Robert e Budi, fratelli con un patrimonio complessivo da 44 miliardi di dollari secondo Forbes - hanno versato in cassa circa 228,27 milioni di euro, di cui la larghissima maggioranza in termini di versamenti in conto capitale e aumenti di capitale. Sommando i 69,2 milioni versati nei primi mesi dell’esercizio in corso, si arriva a quasi 300 milioni di euro, dal 2019 a oggi.