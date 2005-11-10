Domani Parma-Bologna, i convocati di Palladino: fuori in tre, Piccoli rientra in lista
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Tommaso Bonan
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Oggi alle 14:38Serie A
autore Tommaso Bonan
06.11.2026 14:38Serie A
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Il Bologna ha reso noto l'elenco dei convocati di Raffaele Palladino per la gara di domano contro il Parma (in programma al Tardini alle 18). Restano fuori Enem eDe Silvestri, oltre a Holm. Rientra invece Piccoli nella lista.
Parma-Bologna, i convocati di Palladino
Portieri: Happonen, Pessina, Skorupski.
Difensori: Alhassane, Casale, Darmian, Heggem, Helland, Miranda, Theate, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Amondarain, El Azzouzi, Ferguson, Libra, Moro, Pobega.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Dovbyk, Mbangula, Odgaard, Orsolini, Piccoli.
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