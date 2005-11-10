Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Europa League che vedrà domani i bianconeri opposti ai ciprioti dell'Omonia Nicosia: "Ci dobbiamo aspettare una partita pericolosa, loro sanno adattarsi e hanno un allenatore che conosce il calcio. Squadra duttile, equilibrata, che difficilmente trovi disunita nel blocco basso e sa diventare pericolosa in ripartenza. Hanno 6 punti e hanno vinto con il Celta Vigo, contro cui abbiamo giocato e sappiamo che livello di squadra sia. Vanno subito in avanti, indirizzando la ripartenza: verticalizza velocemente e questo dà loro dei vantaggi. Sono terzi in classifica e hanno vinto un derby giocando bene".

Conceicao è pronto? E Ekhator?

"Abbiamo recuperato qualche calciatore e fatto una formazione che ci ha permesso di far rifiatare chi veniva da voli e partite in nazionale. E di fare un ragionamento in base ai 180 minuti e non solo sui 90 di giovedì, per mettere in campo una formazione di livello che deve rispettare l'avversario e vincere. Conceicao sarà in campo, ha potuto fare altri giorni di allenamento con la squadra. Ekhator è quella caratteristica di centravanti di cui abbiamo parlato e che avete approfondito in maniera splendida in questi giorni: vogliamo vederlo all'opera, siamo convinti anche noi che possa darci soluzioni, ma i giovani vanno fatti giocare. Tutte le promesse, prima di diventare campioni, devono andare a fare esperienze. Però sarà della partita".

A destra sarà staffetta tra Celik e McKennie?

"Vanno gestiti, ma abbiamo anche altre soluzioni e la possibilità di metterli a partita in corso. Celik viene da un infortunio, mi avevano chiesto di non lasciarlo in campo 70 minuti e invece l'ho tenuto e ha fatto anche molto bene. Però abbiamo altre soluzioni".