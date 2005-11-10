Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, è tornato, nella conferenza stampa alla vigilia della gara di Europa League con l’Omonia, sulla richiesta di una prima punta fisica: “Un grido disperato m’è sembrato più il vostro. Si parla sempre della punta. Volete che vi faccia un percorso indietro? Quante volte mi avete domandato di Vlahovic? Se doveva restare oppure no? Quante volte? Anche dopo che è andato via, ma perché non s’è tenuto? Io devo rispondere.

Voi mi mettete davanti quella figura lì, che è una caratteristica. Non è una richiesta di un giocatore. Io ho parlato di punta fisica per evidenziare una caratteristica, non un calciatore. Poi ho voluto riprovare Kolo Muani in quella posizione perché ho bisogno di avere Kolo in quella posizione lì. Avete tirato dentro Woltemade in questo discorso qui”.

Poi Spalletti ha citato le riprese della sua intervista dopo l’ultima partita: “Con Antonio Paolino: ha corsa, rimango sul carro. Con Guglielmo Buccheri: calciatore che ha fisico. Sto leggendo pezzi di giornalisti che riportano quello che ho detto io. Da quando Woltemade è arrivato ha contribuito molto bene, ma non può giocare sempre lui tutte le partite. Per cui ho riproposto lì Kolo Muani, un po’ per la sua fisionomia e un po’ perché l’allenatore deve lavorare con quello che ha. Io ho questi che sono bravi a fare la punta, ma ho anche esterni molto bravi: penso di poterlo rimettere lì Kolo Muani in una partita come quella con il Venezia, e vado a rifare questo tentativo.

Che grido disperato? Voi mi avete detto che manca quel calciatore lì, portando sempre ad esempio Vlahovic. Sempre. Io non ho mai detto che Woltemade non mi piace, ne parlo evidenziando una caratteristica che probabilmente non abbiamo. Ma si può giocare anche senza. Poi se Ekhator ha le caratteristiche lo vedremo: l’anno scorso ha fatto molte presenze, non tantissime partite intere, però poi qualsiasi futuro campione all’inizio è una promessa ed Ekhator è una promessa. Ora lo faremo giocare qualche volta, si sta allenando bene e sta meglio dal punto di vista fisico, si va a vedere la possibilità di averla in casa quella caratteristica lì. Poi se abbiamo a disposizione anche Nico Gonzalez, pure lui è uno che lo può fare l’attaccante, perché ha un po’ la qualità del numero 9: l’impatto fisico non serve solo a dare gol, ma a dare soluzioni quando il gioco si sporca e si chiude. È una soluzione per ribaltare un’offensiva e guadagnare terreno, guadagnare campo, quando ti vengono addosso forte e ti vengono a pressare. Ci sono due soluzioni che hanno la qualità di ribaltare qualsiasi iniziativa avversaria: il portiere e il numero 9. Il portiere ti fa sempre superiorità numerica, se è bravo con i piedi; il numero 9 è quello che ti può dare uno strumento per avere soluzioni e varietà. Ti permette di sviluppare, oltre quello che è il tuo piano A.

Io ho citato soltanto una caratteristica. Perché mi parlate di Vlahovic? Perché probabilmente anche voi dite che ci manca quella qualità lì. Però poi l’andiamo a vedere, vediamo se Ekhator (domani giocherà, ndr) ha quelle qualità lì: Kolo Muani e Woltemade li ho fatti giocare insieme, ma non possono giocare sempre, perché domenica abbiamo una partita fondamentale e qualche cosa devo poter variare”.