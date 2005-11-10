Willem Geubbels sta cercando di rilanciarsi con la maglia del Lecce. L'attaccante francese, arrivato in Salento per dare nuove soluzioni al reparto offensivo giallorosso, sta vivendo una prima parte di stagione caratterizzata da un impiego non sempre continuo. In tutte le competizioni ha raccolto otto presenze per 458 minuti giocati, senza ancora trovare la via del gol né servire assist.

Alla ricerca del primo gol

Geubbels ha trovato spazio sia in campionato sia in Coppa Italia, ma non è ancora riuscito a lasciare il segno in zona realizzativa. Non un dettaglio considerando che dovrebbe essere un centravanti prolifico. Cresciuto nel settore giovanile dell'Olympique Lione e passato anche dal Monaco, porterebbe in dote velocità e forza fisica, ma per ora tutto questo è rimasto solamente sulla carta. Il prossimo obiettivo è trovare maggiore continuità e sbloccarsi sotto porta, per diventare una risorsa più incisiva nell'attacco del Lecce.

La presentazione

"Ci sono stati diversi club su di me, ma la mia priorità è quella di giocare e sono felice di essere qui. Il 69 rappresenta la mia città. Provengo dalla zona di Lione e il 69 è il numero del dipartimento del Rodano. Di norma scelgo il 9 ma era già occupato”

Presenze: 8

Minuti giocati: 458

Gol: 0

Assist: 0