Jurgen Klinsmann, intervistato oggi da Repubblica, parla così delle sue differenti esperienze a Milano e Stoccarda, città che ha vissuto nella sua carriera da calciatore: "A Milano ho imparato a godermi un caffè o una chiacchiera. A Stoccarda non facciamo altro che costruire: la casa, la famiglia, il futuro. Poi da vecchio realizzi che la vita è scappata via".

Con chi si divertiva di più?

"Nicola Berti e Aldo Serena, scapoli come me. Che serate, fra Milano e Cernobbio. Poi, ovviamente, Matthäus e Brehme. La sua morte è stata una tragedia. Per lui Milano era casa".

Sull'Inter ha aggiunto che della squadra attuale adora Marcus Thuram: al Monaco ha peraltro avuto modo di giocare con il padre, poi arrivato in Italia al Parma e alla Juventus. Pio Esposito invece ha avuto molto di vederlo allo Spezia, dal vivo. Si chiedeva cosa facesse in Serie B.