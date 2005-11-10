“Amo Adrien, è uno dei miei giocatori preferiti”. Parole di Gerry Cardinale, pochi giorni fa, a proposito del rinnovo di Adrien Rabiot, ormai vicino a prolungare fino al 2030 il proprio contratto con il Milan. In estate, all’indomani della separazione tra il club rossonero e Massimiliano Allegri, in tanti avevano ipotizzato che il centrocampista francese potesse seguire a Napoli quello che è stato il suo mentore calcistico, almeno in Italia. A distanza di qualche mese, Rabiot sta disputando probabilmente la miglior stagione della sua carriera agli ordini di un allenatore che, prima di arrivare a Milanello, non lo aveva mai conosciuto. Eppure, a ben vedere, non dovrebbe essere una sorpresa: nella sua esperienza italiana, il classe ’95 ha convinto tutti i tecnici con cui ha lavorato.

Da Sarri ad Amorim, passando per Pirlo e Allegri

Alla Juventus, dove pure il rendimento delle prime stagioni era stato oggetto di parecchi mormori tra i tifosi, Rabiot aveva collezionato 37 presenze con Maurizio Sarri e 47 con Andrea Pirlo. Con il ritorno di Allegri in panchina, nel 2021, non era cambiato granché in termini di minutaggio, mentre era cresciuto sensibilmente il contributo del francese in zona gol, soprattutto nella stagione 2022/2023, chiusa con undici reti. Il passaggio dallo stesso Max a Ruben Amorim, al Milan, ha avuto effetti persino più evidenti sotto questo profilo: nelle ultime sette partite di campionato disputate, Rabiot ha sempre segnato o fornito almeno un assist.

Perché piace a tutti? Dal punto di vista di un allenatore, Rabiot consente di cambiare parecchie cose nell’assetto della propria squadra senza dover intervenire sugli uomini. Fa tante cose, quasi tutto, e molto bene. Per caratteristiche fisiche e capacità di conduzione del pallone, può giocare in un centrocampo a due, ma ha anche i tempi di inserimento di una mezzala offensiva. Amorim ne sta sfruttando le qualità persino sulla trequarti, spesso sul centro-destra, dalla parte opposta rispetto a quella di campo che il francese ha occupato per gran parte della sua carriera. A 31 anni, inoltre, Rabiot ha acquisito una personalità che nelle prime stagioni italiane non sempre aveva dimostrato di avere. Il Milan si appresta a fargli firmare un contratto che lo accompagnerà fino ai 35 anni: in una società particolarmente attenta all’età dei propri giocatori, è un investimento che racconta bene quanto il francese sia considerato centrale, a prescindere da chi sieda in panchina.