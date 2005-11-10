Insigne incorona Mancini: "Crede nei giovani e sa vedere il talento. Farà un gran percorso"

C'era anche Lorenzo Insigne sugli spalti di San Siro ad assistere dal vivo alla sfida di Nations League che l'Italia ha vinto per 3-1 contro la Francia. Al termine del match, l'ex attaccante azzurro campione d'Europa nel 2021 è intervenuto in zona mista partendo proprio da un giudizio sul CT Roberto Mancini: "Cosa ha di speciale? E' emozionante parlare di lui. Il Mister ha sempre creduto in me e sicuramente sta facendo così anche con tanti ragazzi giovani. E' uno che sa vedere il talento e sicuramente farà un grande percorso".

Ha avuto modo di salutare Mancini?

"Sì, l'ho salutato. Ora però deve fare le conferenze e gli farò una telefonata".

Il Napoli si rialzerà?

"Sicuramente lo spero. Sono tifoso del Napoli e spero possano tornare presto al top. Vergara? Gli ho fatto i complimenti. E' un ragazzo semplice che si mette a disposizione dei compagni. Gli ho detto che deve continuare così perché ha tanta qualità. Può dare sicuramente una mano sia alla Nazionale che al Napoli".