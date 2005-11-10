Insigne incorona Mancini: "Crede nei giovani e sa vedere il talento. Farà un gran percorso"TMW
Niccolò Righi
C'era anche Lorenzo Insigne sugli spalti di San Siro ad assistere dal vivo alla sfida di Nations League che l'Italia ha vinto per 3-1 contro la Francia. Al termine del match, l'ex attaccante azzurro campione d'Europa nel 2021 è intervenuto in zona mista partendo proprio da un giudizio sul CT Roberto Mancini: "Cosa ha di speciale? E' emozionante parlare di lui. Il Mister ha sempre creduto in me e sicuramente sta facendo così anche con tanti ragazzi giovani. E' uno che sa vedere il talento e sicuramente farà un grande percorso".
Ha avuto modo di salutare Mancini?
"Sì, l'ho salutato. Ora però deve fare le conferenze e gli farò una telefonata".
Il Napoli si rialzerà?
"Sicuramente lo spero. Sono tifoso del Napoli e spero possano tornare presto al top. Vergara? Gli ho fatto i complimenti. E' un ragazzo semplice che si mette a disposizione dei compagni. Gli ho detto che deve continuare così perché ha tanta qualità. Può dare sicuramente una mano sia alla Nazionale che al Napoli".