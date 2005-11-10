Inter, si punta in alto. Chivu sogna l'Europa dopo la vittoria in Italia

Cristian Chivu non ha mai amato guardare troppo lontano, ma dopo una prima stagione da allenatore dell’Inter chiusa con scudetto e Coppa Italia è inevitabile che l’orizzonte si allarghi. Il tecnico nerazzurro ha costruito il suo primo successo attraverso piccoli obiettivi, senza caricarsi di aspettative premature. Adesso, però, il punto di partenza è diverso. Il secondo anno non può essere una semplice prosecuzione del primo. L’asticella si alza naturalmente e il pensiero finisce alla Champions League, il trofeo che manca al percorso recente dell’Inter e che rappresenta il gradino più alto per una squadra che in Italia ha già dimostrato di esserci.

Migliorarsi in Europa

Chivu, però, non cade nella trappola delle promesse. La sua linea resta pragmatica. In Champions non esiste una ricetta capace di garantire il successo e nessuna squadra può sapere oggi dove sarà davvero arrivata tra qualche mese. Il momento della verità, secondo il tecnico, arriverà più avanti, quando la stagione entrerà nella sua fase decisiva e sarà possibile misurare concretamente ambizioni, condizione e competitività. È un modo per tenere l’Inter con i piedi per terra, ma anche per non nascondere l’ambizione. Il sogno europeo è dichiarato, semplicemente non viene trasformato in un manifesto. Chivu sa che per puntare fino in fondo alla Champions servirà una somma di fattori: continuità, crescita, mentalità e capacità di arrivare nel momento giusto con la squadra al massimo.

Fase 2 - Alzare l'asticella

Ed è proprio qui che si inserisce il progetto più ampio dell’allenatore. Chivu non vuole soltanto vincere trofei nell’immediato, ma lasciare qualcosa che rimanga nella storia dell’Inter. Dopo aver conquistato due titoli al primo anno, la sfida diventa dunque confermarsi e provare a portare il club ancora più in alto. La Champions è il sogno, ma anche il banco di prova più severo per capire quanto valga davvero il lavoro iniziato nella stagione precedente. L’Inter non parte più da zero e Chivu non è più l’allenatore arrivato per una missione d’emergenza. E' il tecnico campione d’Italia e vincitore della Coppa Italia, chiamato ora a dare continuità a un progetto. Il primo passo è stato vincere. Il prossimo sarà dimostrare che quella vittoria non era un punto d’arrivo, ma l’inizio di qualcosa di più grande.