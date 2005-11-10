Cristian Chivu più volte durante la partita di Bergamo ha allargato le spalle sconsolato, incredulo che la sua Inter stesse soffrendo così tanto dopo essere stata in vantaggio di 2 gol per ben tre volte. Eppure è successo davvero e i nerazzurri hanno subito 4 reti dall'Atalanta, portando a 17 lo score complessivo in Serie A, che fa dei campioni d'Italia in carica la 9^ difesa del campionato.

Così lo Scudetto non si vince

D'accordo, oggi forse si può trionfare anche subendo più degli altri, ma non se i dati sono così sbilanciati. Il problema è evidente e Chivu deve obbligatoriamente trovare un rimedio. La sua seconda stagione a Milano è iniziata proprio come quella di Inzaghi, che aveva incassato lo stesso numero di gol dopo 12 giornate, ma era sesto in classifica con 24 punti. Il tempo per rimediare c'è, ma urge un'inversione di marcia, anche perché almeno quell'Inter volava in Champions League e mitigò la delusione in Italia con la finale di Champions di Instanbul.

I precedenti

Peggio l'Inter, da quando esiste la Serie A a 20 squadre, aveva fatto solo nel 2004-2005 e nel 2011-2012, quando furono rispettivamente 20 e 18 le volte in cui i nerazzurri raccolsero la sfera in fondo alla rete in 12 turni. Alla fine delle stagioni arrivarono un terzo e addirittura un sesto posto. Altre epoche, non paragonabili al 2026-2027, ma un campanello d'allarme è già suonato, sta a Chivu farne tesoro.