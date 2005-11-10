Giornata piena di protagonisti, la 12ª di Serie A. Ma lo scettro se lo prende inevitabilmente Donyell Malen, capace di segnare quattro reti al Parma, prendendosi la vetta della classifica marcatori: 12 reti in 11 partite, numeri incredibili da parte dell'olandese tallonato da Gustavo Varela. Il portoghese ha chiuso la giornata di Serie A trascinando il Monza a una netta vittoria sulla Fiorentina: doppietta, con uno dei due gol segnati addirittura di tacco e voto 8 in pagella, lo stesso di Pio Esposito a cui non è servita una tripletta per permettere all'Inter di vincere a Bergamo. Questo il 4-3-3 scelto dalla redazione:

Demba Thiam (Monza) 7

Yan Couto (Como) 7.5

Jacobo Ramon (Como) 8

Leo Ostigard (Genoa) 7

Wesley (Roma) 8

Scott McTominay (Napoli) 8

Lucas Da Cunha (Como) 7.5

Adrien Rabiot (Milan) 8

Gustavo Varela (Monza) 8

Francesco Pio Esposito (Inter) 8

Donyell Malen (Roma) 9