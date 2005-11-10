Genoa, notte in ospedale per Ostigard: il difensore rimarrà sotto osservazione anche oggi
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Alessio Del Lungo
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Oggi alle 13:19Serie A
autore Alessio Del Lungo
24.11.2026 13:19Serie A
Il difensore centrale norvegese aveva anche un forte mal di testa. Adesso si trova presso l'Ospedale San Martino di Genova.
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© foto di Federico De Luca 2026
Notte di paura per il difensore del Genoa Leo Ostigard colpito da un improvviso attacco febbrile accompagnato da un forte mal di testa. Secondo quanto riportato dall'ANSA, il centrale norvegese è stato così accompagnato nel cuore della notte presso l'Ospedale San Martino di Genova.
Preso in cura sotto la supervisione del professor Matteo Bassetti e della sua equipe è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici di rito che hanno fornito esiti rassicuranti. Sono state di fatto escluse problematiche cliniche di rilievo. Ostigard, tra i migliori nella trasferta di Reggio Emilia conclusa con la vittoria sul Sassuolo, rimarrà in osservazione anche per la giornata di oggi.
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