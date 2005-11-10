Notte di paura per il difensore del Genoa Leo Ostigard colpito da un improvviso attacco febbrile accompagnato da un forte mal di testa. Secondo quanto riportato dall'ANSA, il centrale norvegese è stato così accompagnato nel cuore della notte presso l'Ospedale San Martino di Genova.

Preso in cura sotto la supervisione del professor Matteo Bassetti e della sua equipe è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici di rito che hanno fornito esiti rassicuranti. Sono state di fatto escluse problematiche cliniche di rilievo. Ostigard, tra i migliori nella trasferta di Reggio Emilia conclusa con la vittoria sul Sassuolo, rimarrà in osservazione anche per la giornata di oggi.