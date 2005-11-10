JUVENTUS, IDEA NDOUR, DAVID VERSO MADRID, IPOTESI SORLOTH, PIACE UDOGIE. INTER, LUIS HENRIQUE PUO' PARTIRE. MILAN, OCCHI SU BRUNO FERNANDES MA LO UNITED LO BLINDA. COMO, RECOMPRA REAL PER NICO PAZ?

L'allarme caviglia scattato all'inizio della sosta per le nazionali con l'Under 21 si è risolto nel migliore dei modi per Cher Ndour e per la Fiorentina: lo stop deciso dal ct Silvio Baldini da scopo precauzionale, gli accertamenti hanno escluso lesioni rilevanti e il centrocampista classe 2004 è rientrato regolarmente in gruppo già all'inizio della settimana appena trascorsa. La sua disponibilità per la trasferta di lunedì sera a Monza non è dunque in discussione e il classe 2004 si candida a riprendersi subito una maglia da titolare in mediana come contro la Juventus nell'ultima gara disputata. Il gradimento di Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, verso le qualità di Ndour resta un tema destinato a riaffiorare, ma strappare il 22enne alla Fiorentina già a gennaio appare estremamente complicato: la società viola - secondo quanto rivelato da La Repubblica di Firenze - non ha alcuna intenzione di privarsi di un perno tattico nel pieno della risalita in classifica, a maggior ragione nel bel mezzo della stagione in corso. Qualsiasi discorso relativo al futuro sarebbe rinviato semmai all'estate, specialmente se per alcune prestazioni dovesse lievitare la sua valutazione.

La Juventus lavora per rinforzare il reparto offensivo in vista del mercato di gennaio e guarda con particolare interesse all'Atletico Madrid. Al centro dei contatti tra i due club ci sarebbe un possibile scambio tra Jonathan David e Alexander Sorloth, operazione che potrebbe soddisfare le esigenze di entrambe le società. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti vorrebbe aggiungere un attaccante alla propria rosa, mentre Diego Simeone sarebbe disposto a rinunciare definitivamente a uno dei due. Una convergenza di interessi che potrebbe favorire la trattativa, anche se restano da superare alcune divergenze sulle valutazioni economiche dei due giocatori. Il nome di Alexander Sorloth non è nuovo negli ambienti bianconeri. L'attaccante norvegese era già stato accostato alla Juventus durante la scorsa estate, quando avrebbe raggiunto un'intesa di massima con il club e avuto un confronto diretto con Spalletti. La possibilità di trasferirsi a Torino sarebbe ancora gradita al centravanti, che in questa prima parte di stagione non ha trovato la via del gol con la continuità sperata. A favorire un'eventuale partenza potrebbe essere anche la situazione contrattuale: Sorloth è legato all'Atletico fino al giugno 2028, con il club spagnolo intenzionato a evitare il rischio di perderlo a parametro zero in futuro. Discorso differente per Jonathan David, arrivato alla Juventus in prestito dall'Atletico e fin qui mai decisivo. Il canadese avrebbe invece ritrovato continuità e fiducia durante la sua esperienza in Spagna, conquistando la stima di Simeone grazie a tre gol, oltre alle prestazioni e all'atteggiamento mostrati in campo. L'Atletico sarebbe quindi disposto a valutare un'operazione che consenta di trattenere definitivamente l'ex Lille, mentre la Juventus potrebbe sfruttare l'accordo per portare Sorloth a Torino.

La Juventus torna a guardare in casa Tottenham per risolvere l'emergenza sulla corsia mancina a gennaio. Forte dei solidi rapporti internazionali intessuti dall'amministratore delegato Giovanni Carnevali - decisivo in estate per chiudere in extremis le operazioni Vicario e Sarr - grazie anche all'intermediazione di Edoardo Crnjar, l'imminente ingresso di Piero Ausilio nei quadri dirigenziali degli Spurs spingerebbero Destiny Udogie in bianconero. L'ex Udinese non è mai riuscito a entrare pienamente nei meccanismi tattici di Roberto De Zerbi, raccogliendo appena 5 presenze in Premier League: una marginalità che spinge il club londinese ad aprire alla cessione a titolo temporaneo. La formula del prestito oneroso con diritto di riscatto rappresenta la soluzione ideale per il tandem Carnevali-Massara, chiamato a gestire con oculatezza il budget invernale dopo aver già stanziato risorse importanti per regalare a Luciano Spalletti un nuovo centravanti. L'operazione Udogie metterebbe d'accordo tutte le componenti in gioco: permetterebbe al tecnico di Certaldo di avere un esterno duttile in entrambe le fasi sul quale aveva puntato con convinzione già ai tempi della Nazionale, a Carnevali di proseguire la ricostruzione di uno zoccolo duro italiano nello spogliatoio bianconero e offrirebbe allo stesso giocatore una vetrina (Serie A ed Europa League) per rilanciarsi e riconquistare il giro degli Azzurri.

L'Inter comincia a programmare le strategie per il mercato di gennaio, tra possibili rinforzi e cessioni necessarie per finanziare nuovi investimenti. Tra i giocatori che potrebbero lasciare Milano figura anche Luis Henrique, esterno brasiliano arrivato durante l'ultima sessione estiva e finora incapace di ritagliarsi un ruolo centrale nel progetto tecnico di Cristian Chivu. Come riportato dal Corriere della Sera, la dirigenza nerazzurra sta valutando alcune operazioni in uscita per reperire le risorse economiche necessarie a intervenire sul mercato. Il nome del brasiliano rientra tra quelli presi in considerazione, anche se al momento non risultano trattative concrete per una sua eventuale cessione.

Il futuro di Bruno Fernandes è destinato a far parlare ancora mesi, specialmente dopo le antenne sollevate dal Milan nel percepire più di qualche distanza tra il capitano portoghese e il club dei Red Devils per raggiungere l'intesa e stipulare il rinnovo. Le trattative sono aperte, ma non si sono registrati - almeno fino a questo momento - passi avanti o svolte determinanti, per questo l'ex Udinese potrebbe anche pensare di lasciare il club inglese. Il giocatore di 32 anni è legato ai Red Devils da un contratto valido fino al giugno 2027, tuttavia esiste un'opzione unilaterale di estensione fino al 2028 in favore dello United, che manterrebbe attiva una clausola rescissoria da circa 65 milioni di euro. Fino a questo momento, tuttavia, Bruno Fernandes avrebbe già rifiutato due offerte di rinnovo e questo pone riflessioni sul suo destino. Mentre i Red Devils hanno faticato negli ultimi anni, Bruno Fernandes è riuscito a strappare risultati con prestazioni trascinanti e la scorsa stagione ha superato anche le più rosee aspettative, segnando 9 gol e realizzando 21 assist in Premier League. Superando così un certo David Beckham in questo record personale di passaggi chiave. Ma cosa pensa dei rumor lo United? Ne ha parlato l'amministratore delegato Omar Berrada a Sky Sports UK: "Abbiamo un enorme rispetto per Bruno. Siamo molto fortunati ad averlo come capitano. Quello che ha fatto per questa squadra negli ultimi sei, sette anni è assolutamente incredibile. L'anno scorso ha vinto, credo, tutti i premi individuali che si possono vincere. E siamo molto orgogliosi di averlo come capitano. È vero che stiamo avendo conversazioni sul suo nuovo contratto, ma preferisco mantenerle riservate. Credo che sia qualcosa che vada discusso dietro le quinte tra lui e il club".

Dalla Spagna rimbalzano conferme sempre più insistenti sul destino di Nico Paz: il Real Madrid ha ormai deciso di riportare alla base il talento argentino in vista della stagione 2027-2028. Dopo aver rinunciato la scorsa estate all'opzione di recompra da 9 milioni di euro, incassando invece dal Como altri 60 milioni, la dirigenza merengue è ora pronta a esercitare il nuovo diritto di riacquisto fissato a 80 milioni di euro. Secondo quanto riferito da Deportes COPE e precisato dal quotidiano MARCA, il presidente del Real Florentino Perez potrà attivare ufficialmente la clausola in una finestra temporale ben definita, compresa tra l'1 e il 15 luglio 2027. Il ritorno al Santiago Bernabeu alla corte di José Mourinho resta tuttavia strettamente dipendente dalla volontà del calciatore, che nelle ultime settimane ha continuato a brillare tra la Champions League con i lariani e la nazionale argentina. Già in estate Nico Paz aveva scelto di proseguire il proprio percorso di crescita agli ordini di Cesc Fabregas proprio per evitare di restare chiuso da una concorrenza stellare dai blancos. Tra Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Brahim Díaz, Diomande, Endrick e il lungodegente Rodrygo, il 10 del Como pretenderà garanzie tecniche e di spazio concrete prima di accettare il trasferimento.

MANCHESTER UNITED, POCHETTINO PUNTA OSIMHEN: IL GALATASARAY CHIEDE FINO A 100 MILIONI. AMAD DIALLO PUÒ PARTIRE, ASTON VILLA E BESIKTAS ALLA FINESTRA. CRYSTAL PALACE, IDEA TONEY PER GENNAIO. MONACO, BALOGUN APRE ALL'ADDIO: FILIPE LUIS LO AVVERTE

Sul fronte internazionale, il Manchester United torna a pensare a Victor Osimhen. L'arrivo di Mauricio Pochettino ha riacceso l'interesse dei Red Devils per l'ex Napoli, che sarebbe disposto a valutare un trasferimento in Premier League. Il Galatasaray, però, non intende fare sconti: il nigeriano ha un contratto fino al 2029 e una valutazione compresa tra 80 e 100 milioni di euro. Un'operazione complicata per gennaio, più percorribile in estate. Il Napoli conserva il 10% sulla futura rivendita. Intanto, proprio allo United, resta in bilico Amad Diallo: l'ivoriano vuole maggiore continuità e piace ad Aston Villa e Besiktas. Tra i possibili partenti figurano anche Zirkzee, Dalot e De Ligt.

Il Crystal Palace valuta invece il ritorno in Premier League di Ivan Toney. L'attaccante inglese, protagonista in Arabia Saudita con l'Al Ahli, è un obiettivo per gennaio e potrebbe ritrovare Thomas Frank, suo ex allenatore al Brentford. Il centravanti sarebbe favorevole al trasferimento anche per rilanciare le proprie possibilità di convocazione in Nazionale in vista dell'Europeo 2028. Il Palace cerca un riferimento offensivo dopo un avvio di stagione complicato, con appena dieci reti nelle prime dieci giornate.

Infine, situazione da monitorare in casa Monaco. Folarin Balogun ha aperto alla possibilità di lasciare il Principato dopo il mancato trasferimento all'Everton della scorsa estate. L'attaccante statunitense, autore di un solo gol in sette presenze stagionali, sta trovando poco spazio e non esclude una nuova esperienza. Il tecnico Filipe Luis ha però ribadito la centralità del club rispetto ai singoli, chiedendo al giocatore maggiore concentrazione e disponibilità. Il futuro di Balogun resta dunque tutto da definire.