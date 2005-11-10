Nuova frenata per il Cagliari di mister Fabio Pisacane che ieri, al Sinigaglia, ha dovuto riconoscere la forza del Como, tornando in Sardegna con una sconfitta per 2-0. Per la prima ora di gioco Deiola e soci sono riusciti a contenere la corazzata comasca, creando anche diverse occasioni non concretizzate, nonostante la rete di Ramón subita nel primo tempo e quella di Da Cunha arrivata al 56'. Poi la compagine di Fabregas ha preso nettamente il sopravvento, mostrando ancora una volta di essere una delle squadre più temibili di questo campionato.

Forse, a condizionare un po' la seconda frazione della partita, è stato anche l'infortunio di Adopo al 50', che ha costretto il centrocampista a lasciare il campo anzitempo. Senza una pedina così importante, i rossoblù hanno incontrato qualche difficoltà, accentuata poi dalla qualità di alcuni elementi avversari come Nico Paz.

Spunti dai quali ripartire

Le sconfitte non fanno di certo piacere e su questo non ci sono dubbi. Ma certi stop fanno meno male di altri se l'atteggiamento dimostrato nel rettangolo verde è stato comunque positivo. E per il Cagliari ieri è stato così. Le cose da migliorare non mancano di certo, ma il carattere visto soprattutto nei primi sessanta minuti lascia intendere quanto gli uomini di Pisacane abbiano ben chiari i dettami del proprio allenatore.

La prossima alla Unipol Domus

Dopo questa domenica di pausa, i sardi torneranno al CRAI Sport Center di Assemini per cominciare la preparazione verso il prossimo impegno stagionale e per continuare a lavorare sulle sbavature, con l'obiettivo di correggerle e trasformarle in punti di forza.

La concentrazione dovrà essere massima per tutta la settimana: la tredicesima giornata si disputerà tra le mura amiche della Unipol Domus e a far visita agli isolani ci sarà il Milan.

Nuovo big match dunque, che però non fa più paura come un tempo, ma servirà una prestazione di grande attenzione e sacrificio per provare a mettere in difficoltà i rossoneri.