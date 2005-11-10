Lo Stoccarda si ferma a San Siro contro l'Inter. I nerazzurri vincono 2-0. A breve la conferenza stampa di Sebastian Hoeneß: diretta testuale a cura di TMW.

23.27 - Inizia la conferenza stampa.

Il commento dell'allenatore: "Penso che abbiamo approcciato molto bene, abbiamo avuto delle opportunità importanti. Dopo i primi 15 minuti il contro l'ha preso l'Inter che ha fatto grande pressione. La fase finale del primo tempo non è andata bene perché abbiamo concesso troppo e questo mi fa arrabbiare, ma abbiamo avuto delle possibilità. Nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa di diverso ma mi sono arrabbiato. Dovevamo essere reattivi. La squadra che abbiamo incontrato è fortissima. Il rigore è amaro, è stato un fallo di mano. Abbiamo avuto poi grande intensità nella loro area di rigore. E' amaro andare a casa così. Avremmo dovuto fare meglio in difesa ma la mia squadra ha dato tutto. Sulle palle ferme non ci siamo comportati bene, siamo arrivati anche vicini al gol ma dovevamo fare quel passetto in più. L'Inter è stata molto cinica. Potevamo pensare di avere un rigore... è tutto amaro ma abbiamo dato il massimo fino alla fine. L'impressione comunque è positiva, il livello è stato alto e possiamo dire la nostra. E' un buon segno. Dobbiamo rimanere sul pezzo e lavorare ancora di più".

Hai messo giù una formazione coraggiosa con un 3-4-3.

"Volevamo avere un baricentro forte e tanti giocatori sul baricento. Ci serviva un numero 8 se possiamo dire così. Abbiamo avuto un buon mix di recupero palla, pressing... i miei ragazzi hanno dato tutto. A volte io parto con un pensiero e poi devo cambiare decisione, vedo anche come mi sento e che sensazioni ho. Alla fine siamo scesi in campo così".

23.33 - Finisce qui la conferenza stampa.