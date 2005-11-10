Il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio per 2-2 contro il PSG: "Sono molto felice e molto orgoglioso della prestazione, era evidente che non ci saremmo snaturati di fronte ai più forti, lo sono indubbiamente per qualità, capacità di squadra e schemi. Mi riguarderò questa partita perché ci sono dei contenuti forti che dovranno servirci anche in campionato".

Le valutazioni sulla formazione?

"Nel caso di Malen perché ha giocato tantissimo, compreso la Nazionale. Poi è tornato, ha fatto 90 minuti a Parma… Poi volevo dare una chance importante a Castro ed era una carta per il secondo tempo dove si decidono le partite. Anche Dybala arriva da un mese d'inferno, poi Cristante che è un altro che ha giocato tantissimo. Ma ha giocato Pisilli che ha fatto una partita straordinaria. Poi sapevo che se fossimo stati in gara nel secondo tempo poteva cambiare. Loro hanno fatto entrare Dembele… La partita lì si è accesa, poi nel finale non vedevamo l'ora che finisse".

Qualcuno ha pensato che stesse pensando al campionato...

"Sapevo che potevano esserci dei rischi, ma non per me perché vedo questi ragazzi. Se superi questo tipo di partite così è una bella spinta per tutti".

Che tasti ha toccato con Soulé?

"Lui è un giocatore forte e un ragazzo molto positivo, recepisce le cose. Ha 23 anni, è relativamente giovane e nel periodo in cui può evolvere, come sta facendo. E poi è più completo di prima, ha giocato a sinistra e fino allo scorso anno non lo avrebbe fatto. Sta raggiungendo una maturità tecnica e fisica straordinaria, sono veramente felice per lui. Da un mese e mezzo-due sta andando veramente oltre. Sono caratteristiche che loro hanno, io non posso aggiungere niente, solo aiutarli a tirarle fuori".

Roma viva in campionato e Champions?

"Ha ragione Hermoso, non molliamo niente".