Carlos Augusto e l'Inter sono ormai ad un passo dalla fumata bianca per il rinnovo contrattuale: la trattativa tra la dirigenza nerazzurra e l'entourage dell'esterno brasiliano è entrata nelle battute conclusive - secondo quanto riferito da Sky Sport - e restano da limare soltanto gli ultimi dettagli formali prima delle firme ufficiali. L'intesa prevede un prolungamento triennale rispetto all'attuale accordo in scadenza nel giugno 2028, blindando così il giocatore in viale della Liberazione fino al 2031.

Tutto arriva

La decisione del club conferma la piena centralità tecnica acquisita dal classe 1999 all'interno delle rotazioni di Cristian Chivu, che ne sfrutta con continuità la duttilità tattica alternandolo sia come esterno a tutta fascia al posto di Federico Dimarco sia come braccetto sinistro nella difesa a tre. Un percorso di crescita costante, valso anche il ritorno in Nazionale verdeoro guidata da Carlo Ancelotti. L'Inter ha scelto di premiare Carlos Augusto, assicurandosi a lungo termine un profilo affidabile e perfettamente integrato, oltre che fortemente duttile.

Sempre presente

Proprio sul campo, intanto, Carlos Augusto ha risposto presente anche nella serata europea di San Siro, disputando tutti i novanta minuti da titolare nella vittoria per 2-0 ottenuta dall'Inter contro lo Stoccarda nella quinta giornata della fase campionato di Champions League. Una prestazione totale, in ogni zona del campo, mentre il successo in Europa porta le firme di Petar Sucic e Lautaro Martinez. Adesso con l'infortunio di Alessandro Bastoni, il jolly brasiliano sarà ancora di più funzionale.