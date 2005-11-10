Inter, Chivu concede due giorni liberi: la squadra non si allenerà nel weekend

L'Inter è tornata ad allenarsi ieri ad Appiano Gentile e continuerà a farlo anche oggi e domani. La sosta per le nazionali è lunga, ma non così tanto come la precedente e la testa di Cristian Chivu è già proiettata all'Atalanta, match da non sbagliare. Lautaro Martinez scalpita e, salvo sorprese, dovrebbe recuperare la migliore condizione nei prossimi giorni per poi sfidare la Dea, forse addirittura da titolare.

Il weekend sarà libero

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sabato e domenica ad Appiano Gentile non si allenerà nessuno, con il tecnico rumeno che ha concesso due giorni senza sedute alla squadra. Gli infortunati Bonny, Thuram e Stankovic sono già rientrati e hanno iniziato le terapie. Presto saranno più chiari anche i loro tempi di recupero.