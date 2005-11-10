Dal Catanzaro alla Nazionale: Cisse e Liberali spiegano perché la Serie B può cambiare il mercato

Cinque mesi fa erano insieme nel Catanzaro, anche in concorrenza tra loro, oggi sono alla prima convocazione nella Nazionale maggiore. Alphadjo Cisse e Mattia Liberali sono due delle novità più interessanti dell'Italia di Roberto Mancini, ma le loro storie raccontano anche qualcosa sulle strategie di mercato dei club italiani. Entrambi hanno trovato in Serie B lo spazio necessario per crescere e attirare l'attenzione di società importanti. Con una differenza: Cisse era arrivato in Calabria in prestito dal Verona, mentre Liberali era stato ceduto a titolo definitivo dal Milan, un peccato capitale che ancora oggi Gerry Cardinale non perdona alla sua dirigenza. Il risultato, a distanza di poco più di un anno, è che il primo veste la maglia rossonera e il secondo quella del Como. E tutti e due, dopo il passaggio nell'Under 21, sono arrivati a Coverciano.

Dal Catanzaro al Milan e al Como: operazioni da 16 milioni

Il Milan ha acquistato Cisse dal Verona nel febbraio scorso per una cifra vicina ai 10 milioni di euro, lasciandolo in prestito al Catanzaro fino al termine della stagione. Un investimento che, almeno in questo primo scorcio di campionato, sta pagando: il classe 2006 ha già realizzato otto reti con la squadra di Ruben Amorim, cinque delle quali in Serie A. Il percorso di Liberali è stato diverso. Nell'estate 2025 aveva lasciato proprio i rossoneri per trasferirsi al Catanzaro, per poi chiudere il campionato con quattro gol e altrettanti assist. A luglio il Como ha investito sei milioni di euro per portarlo alla corte di Cesc Fabregas, battendo la concorrenza dello stesso Milan, che ha comunque incassato il 50% del corrispettivo grazie agli accordi stipulati al momento della cessione.

In entrambi i casi, la crescita è passata attraverso il lavoro di Alberto Aquilani. Cisse aveva bisogno di giocare con continuità e il Catanzaro gli ha consentito di misurarsi con un campionato professionistico. Liberali ha progressivamente conquistato spazio. Oggi il primo è già un protagonista del Milan, mentre il secondo sta cercando di affermarsi nel Como, con cui ha recentemente segnato il primo gol in Champions League nel 9-1 dei record ai danni del Lens. Due situazioni diverse, che dimostrano quanto possa essere importante individuare il contesto giusto per la crescita di un giovane. La Serie B può offrire minuti che in una grande squadra sarebbero difficili da trovare, ma anche diventare uno strumento di valorizzazione economica. Per chi vende, per chi acquista e per chi, come il Catanzaro, riesce ad attirare talenti offrendo loro una possibilità concreta di giocare.