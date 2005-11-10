Calafiori o Dimarco? L'Italia studia come fermare Olise: tutte le scelte di Mancini

La Francia torna a San Siro, probabilmente, con lo stesso grande assente della partita d'andata: Kylian Mbappé, non al meglio. Zidane, peraltro, non ha nemmeno Marcus Thuram da schierare, ragion per cui nell'attacco francese, con Michael Olise a destra, Désiré Doué potrebbe andare al centro e Bradley Barcola a sinistra. Il tridente transalpino resta pericoloso, e obbliga Roberto Mancini a valutare con attenzione soprattutto gli equilibri difensivi della sua Italia. Il ct sembra intenzionato a confermare il 4-3-3, già utilizzato nelle precedenti uscite, ma resta qualche dubbio sugli interpreti. Uno dei principali riguarda la fascia sinistra, dove Riccardo Calafiori pare sicuro del posto rispetto a Federico Dimarco, nonostante l'ottimo periodo attraversato dall'esterno dell'Inter.

Calafiori contro Olise, Kayode deve occuparsi di Doué

La scelta di Calafiori sarebbe legata soprattutto alle caratteristiche dell'avversario. Olise, già autore di quattro gol in questa Nations League, parte dalla destra ma ama accentrarsi per cercare il tiro con il sinistro oppure servire i compagni tra le linee. È stato proprio lui a sbloccare la gara d'andata con una splendida punizione. Calafiori garantisce una maggiore attitudine alla fase difensiva rispetto a Dimarco, che offre invece qualcosa in più in termini di spinta,. Dovesse essere confermata la scelta del giocatore dell'Arsenal, Mancini punterebbe quindi su una soluzione più prudente per contenere il francese. Sull'altra fascia Michael Kayode dovrebbe essere confermato, con il compito di limitare Doué. Al centro, invece, la coppia formata da Giorgio Scalvini e Alessandro Bastoni dovrà occuparsi soprattutto del centravanti francese.

Non sarà però soltanto una questione di duelli individuali. Il centrocampo dell'Italia dovrà accompagnare il lavoro della difesa, evitando che Olise e Doué possano ricevere troppo spesso in superiorità numerica. Tonali sembra destinato a giocare davanti alla linea arretrata, con Barella e Frattesi ai suoi fianchi. In fase offensiva, invece, gli azzurri dovranno cercare di sfruttare gli spazi concessi dalla Francia, evitando di lasciare troppo isolato Pio Esposito. Mancini deve trovare un equilibrio tra la necessità di contenere il talento degli avversari e quella di creare occasioni. Per questo la scelta tra Calafiori e Dimarco potrebbe essere una delle più indicative dell'atteggiamento con cui l'Italia affronterà la Francia.