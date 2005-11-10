Inter, Chivu sul derby perso: "Non ci deprimiamo quando cadiamo. Cosa fare? Migliorare"

Nella giornata di lunedì 9 novembre si è tenuta a Parma, presso il Teatro Regio, la 48^ edizione del Premio Internazionale Sport Civiltà, uno degli appuntamenti più significativi della tradizione sportiva e culturale della città emiliana. Premiato anche Cristian Chivu, ex allenatore dei ducali e ora titolare della panchina dell'Inter. Questo il suo pensiero sul derby perso contro il Milan: "Sono partite che devi giocare. Le stagioni sono lunghe, sai che ci sono sempre alti e bassi, sai che servono tanto lavoro, pazienza, sacrifici, ci vuole anche la cultura del saper rialzarsi e di saper stare insieme, di avere lo stesso obiettivo. E far di tutto per portarla a casa, consapevoli del fatto che si può cadere ma è anche importante come reagisci. Non ci esaltiamo quando le cose vanno bene come non andiamo in depressione quando non vanno bene; continuiamo a fare di tutto per mantenere quella competitività che serve nel portare a buon fine una stagione che si vuole che sia importante. Cosa può fare la squadra? Migliorare".

Chivu ricorda così la sua esperienza in terra ducale: “Sono arrivato a Parma con entusiasmo e grato per la fiducia che la società mi aveva dato. Anche con tanta responsabilità per quello che era l’obiettivo. Direi che è andata bene: con lavoro, compattezza e umiltà abbiamo fatto un grande lavoro”, le parole raccolte da ParmaLive.com.

Oltre la semplice preparazione tattica: "Non basta il sogno e non basta l'ambizione. Bisogna avere passione e credere in quello che si fa. A volte ci dimentichiamo di trasmettere i valori, che sono funzionali a un progetto giovane. Non basta soltanto la tattica: bisogna ritrovare quei valori che ultimamente stiamo perdendo".