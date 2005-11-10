USA, Pulisic saluta Pochettino: "Grande opportunità al Manchester United"

Christian Pulisic è stato protagonista con una doppietta nella sfida degli Stati Uniti contro Haiti, ma al termine dell'incontro l'attenzione si è concentrata anche sull'addio di Mauricio Pochettino alla panchina della Nazionale americana. Il tecnico argentino ha infatti deciso di accettare la proposta del Manchester United, chiamato a sostituire l'esonerato Michael Carrick.

Intervistato da ESPN, l'attaccante del Milan ha commentato la scelta dell'allenatore, riconoscendo l'importanza del lavoro svolto durante la sua esperienza alla guida degli Stati Uniti. "Penso che abbia una grande opportunità lì. Noi dobbiamo solo continuare come stiamo facendo e cercare di continuare a crescere come squadra. Penso che abbiamo avuto dei bei momenti insieme e che lui abbia portato molto entusiasmo alla squadra", ha dichiarato Pulisic. Parole che testimoniano la considerazione del giocatore nei confronti di Pochettino, ma anche la volontà di mantenere la continuità del percorso intrapreso dalla Nazionale.

Pochettino lascia gli Stati Uniti: "Un futuro brillante, orgoglioso della maturità del gruppo"

Anche Pochettino ha voluto soffermarsi sulle prospettive del calcio statunitense, mostrando fiducia nel lavoro avviato durante la sua gestione. "Penso che abbiamo un futuro straordinario, un futuro brillante in questo Paese con la nazionale. Penso che se vogliamo raggiungere grandi traguardi, dobbiamo continuare a costruire la struttura e i principi che sono già presenti", ha spiegato il tecnico argentino. L'allenatore ha poi sottolineato la professionalità dimostrata dai calciatori nelle settimane caratterizzate dalle indiscrezioni sul suo possibile trasferimento in Inghilterra. "I ragazzi sono stati molto, molto professionali fin dal primo giorno, da quando hanno iniziato a vedere tutte le voci e poi quando abbiamo avuto la conferma qualche giorno fa", ha raccontato. "Siamo molto orgogliosi dei giocatori e di come hanno gestito la situazione in modo maturo. Negli ultimi due anni, i ragazzi più giovani che si sono fatti avanti hanno giocato con grande disinvoltura grazie ai giocatori più esperti", ha concluso.