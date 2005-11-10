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Inter, spunta la possibile maglia home 2027/28: strisce classiche e dettaglio “snake”

Alessandra Stefanelli
autore
Alessandra Stefanelli
Oggi alle 11:12Serie A
15.11.2026 11:12Serie A
Fonti preferite
Footy Headlines anticipa la possibile prima maglia dell’Inter per la stagione 2027/28: base nerazzurra tradizionale, ma con un effetto sfumato ispirato al serpente.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto anticipato da Footy Headlines, l’Inter potrebbe indossare nella prossima stagione una nuova maglia home nel solco della tradizione, ma con un dettaglio distintivo destinato a far discutere i tifosi.

L'unione di tradizione e innovazione

La nuova divisa firmata Nike per il 2027/28 dovrebbe infatti mantenere le classiche strisce verticali nerazzurre, elemento identitario del club, arricchendole però con una particolare sfumatura ispirata al serpente. Il blu e il nero, in pratica, andrebbero a fondersi tra loro con un effetto visivo pensato per richiamare uno dei simboli più forti dell’immaginario interista.

Un’idea che prova a unire tradizione e innovazione: da una parte il rispetto per la storia del club, dall’altra un design più moderno e ricercato. Resta ora da capire quale sarà la reazione definitiva del popolo nerazzurro davanti a una maglia che, almeno nelle anticipazioni, sembra voler puntare forte sul richiamo al Biscione.

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