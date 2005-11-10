Dall'Argentina alla Roma: Soule sarà titolare a Parma? Tutto dipende da... Dybala

Soule, come Balerdi e Castro del resto, dopo gli impegni con l'Argentina tornerà a Roma soltanto gio­vedì mat­tina, gior­nata nella quale è logico imma­gi­nare un rapido pas­sag­gio in pale­stra e via. Quindi, l’unico vero alle­na­mento in vista della trasferta di sabato a Parma sarà la rifi­ni­tura di venerdì.

Soule titolare a Parma? Tutto dipende da... Dybala

Ciò non signi­fica auto­ma­ti­ca­mente che Soule sarà fuori dai tito­lari sabato alle 18, ma la pos­si­bi­lità - sottolinea l'edizione romanda del Corriere della Sera - è con­creta. Per­ché la pos­si­bi­lità diventi cer­tezza, biso­gnerà aspet­tare le rispo­ste che Paulo Dybala darà a Gaspe­rini da mar­tedì in poi. Le prime, quelle di que­sta set­ti­mana, sono state posi­tive. Non riso­lu­tive, ma comun­que l’argen­tino ha mostrato una buona flui­dità di gamba con la pic­cola lesione al pol­pac­cio che è smal­tita

Dybala è fermo da metà ottobre

Con Dybala - fermo dal 14 otto­bre quando alzò ban­diera bianca all’inter­vallo della par­tita col Real Madrid - bisogna però sem­pre essere cauti. Motivo per il quale Gaspe­rini vuole capire a fondo e i pros­simi giorni di alle­na­mento saranno impor­tanti.