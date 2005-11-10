Dall'Argentina alla Roma: Soule sarà titolare a Parma? Tutto dipende da... Dybala
Tommaso Bonan
Soule, come Balerdi e Castro del resto, dopo gli impegni con l'Argentina tornerà a Roma soltanto giovedì mattina, giornata nella quale è logico immaginare un rapido passaggio in palestra e via. Quindi, l’unico vero allenamento in vista della trasferta di sabato a Parma sarà la rifinitura di venerdì.
Soule titolare a Parma? Tutto dipende da... Dybala
Ciò non significa automaticamente che Soule sarà fuori dai titolari sabato alle 18, ma la possibilità - sottolinea l'edizione romanda del Corriere della Sera - è concreta. Perché la possibilità diventi certezza, bisognerà aspettare le risposte che Paulo Dybala darà a Gasperini da martedì in poi. Le prime, quelle di questa settimana, sono state positive. Non risolutive, ma comunque l’argentino ha mostrato una buona fluidità di gamba con la piccola lesione al polpaccio che è smaltita
Dybala è fermo da metà ottobre
Con Dybala - fermo dal 14 ottobre quando alzò bandiera bianca all’intervallo della partita col Real Madrid - bisogna però sempre essere cauti. Motivo per il quale Gasperini vuole capire a fondo e i prossimi giorni di allenamento saranno importanti.