Live TMW Inter, Chivu: "Oggi mancavano energie, il gruppo merita la vittoria"

L'Inter tira una spallata al campionato. I nerazzurri battono il Lecce 1-0 a San Siro nel recupero della sedicesima giornata di Serie A e volano sempre di più in testa alla classifica. Decide una rete di Pio Esposito al 78'. Tra poco in conferenza stampa interviene l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu.

Si criticano spesso i giovani?

"Dovresti rivolgere la domanda ai colleghi. Io credo nei giovani, so quello che possono dare e le difficoltà che possono avere. L'Inter è sempre sotto esame e se non vince diventa un caso nazionale. La realtà è che i giovani hanno bisogno di tempo ma le ambizioni sono grandi e spesso il tempo non c'è. A volte serve pazienza, non è mai semplice".

Come mai le difficoltà?

"Una partita come domenica sera toglie tante energie, pensando anche alle aspettative dei giocatori. C'è il rammarico per non averla vinta contro il Napoli. Volevamo far chiudere le voci relative agli scontri diretti. Noi ce la metteremo sempre tutta, mettiamo sempre cuore in campo. Non è mai facile. Oggi mancavano energia e lucidità. Ho preso anche delle decisioni che possono essere sembrate ridicole. Prendo le decisioni anche in base a quello che vedo negli occhi dei ragazzi. A me bastano la riconoscenza e il rispetto dei giocatori e della società. Cosa che la società ha sempre dato. Vedo un gruppo di persone vere".

Cosa si dice al più piccolo del gruppo quando risolve una partita?

"Pio oggi ha segnato e lavora per gli altri. Noi siamo stra felici di quello che sta facendo. Noi siamo in doppia cifra pensando a quello che creiamo. Alcune domande sui gol fatti forse le dovete fare agli altri"

Quanto conta la vittoria?

"Importantissima, oggi era difficile da portare a casa per mancanza di energie. Non ne avevamo, si era capito dal defaticante e dalla rifinitura. Abbiamo cercato in tutti i modi di trovare energia. Siamo fortunati aa avere dei giocatori che capiscono i momenti della partita. L'esempio è Frattesi, che è entrato molto bene. Anche Pio, Bonny, Barella. Tutti hanno cercato di dare il loro contributo. Il gruppo si merita la vittoria".