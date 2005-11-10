Inter, Pagliuca difende Josep Martinez: "Non si può punire per un errore: il titolare è lui"
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Daniele Najjar
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06.10.2026 21:30Serie A
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© foto di Daniele Buffa/Image Sport
L'ex portiere dell'Inter, della Sampdoria e del Bologna, Gianluca Pagliuca, ha parlato a margine della consegna del "Premio Gianluca Vialli 2026", assegnato a Rimini. Fra le sue parole, raccolte da SportMediaset, anche una riflessione sulla scelta per la porta dell'Inter di Chivu, con l'ex Genoa Josep Martinez messo in discussione dopo un paio di incertezze.
Ecco le parole di Pagliuca a difesa di Josep Martinez: "Io credo proprio che il titolare sia Josep Martinez, poi logico che capiterà una occasione anche per Provedel. Punire un portiere per un errore, mi sembra esagerato".
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