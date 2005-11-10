Il vicepresidente dell'Inter e leggenda del club nerazzurro, Javier Zanetti, ha parlato a margine del "Premio Modello Virtuoso del Calcio Italiano", intitolato a Italo Galbiati. Fra le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com anche l'ammissione che il club voglia alzare l'asticella. Ecco le sue dichiarazioni:

Chivu non si è mai nascosto, ha detto: "Partiamo per vincere tutto".

"Non ci siamo mai nascosti noi come società. Siamo una società, un gruppo di giocatori che quando si sbaglia non cerchiamo alibi, ci prendiamo le nostre responsabilità, cerchiamo sempre di guardare avanti e credo che questo sia una cosa molto importante per un gruppo e una società che è ambiziosa e che vuole competere per grandi traguardi".

Questo vuol dire che dopo il double dello scorso anno si deve aggiungere qualcosa e si deve puntare anche fuori dai nostri confini, per la Champions?

"No, questo vuol dire che vogliamo essere competitivi in tutte le competizioni che dovremo giocare. E credo che ci siano i presupposti per poter far bene e per poter sperare. Non è semplice, non sarà facile perché sono tre competizioni difficilissime. Già il campionato italiano è molto equilibrato, stiamo vedendo che tutte le squadre sono lì a pochi punti e sarà da lottare fino alla fine".