Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, ha parlato a margine del "Premio Modello Virtuoso del Calcio Italiano", intitolato a Italo Galbiati. Fra le sue parole raccolte da TuttoMercatoWeb.com anche una riflessione sui tanti infortuni e la risposta riguardante il mercato di gennaio:

Sarà sempre Eusebio Di Francesco il vostro top player? Ha un allenatore molto bravo che l'anno scorso ha centrato la salvezza e quest'anno ha cambiato anche un po' modo di giocare a calcio, con un Lecce anche un po' più "giochista" rispetto al passato, no?

"Sì, l'intenzione era quella. Poi c'è da dire che forse un po' le caratteristiche proprio di quei giocatori a cui facevamo riferimento prima, che hanno avuto questi lievi infortuni muscolari, erano quelli che ci avrebbero un po' dovuto far fare un salto, cercando di proporre un gioco un po' più bello rispetto agli altri anni. Però poi proprio con l'infortunio di Ilić, che era stato un po' preso come direttore d'orchestra, dello stesso Berisha - un ragazzo molto tecnico che sta facendo fatica a rientrare - ci hanno un po' condizionato in questo progetto di proporre magari anche un po' più di possesso palla. E quindi bene o male abbiamo dovuto fare di necessità virtù.

Significa che a gennaio farete qualcosa?

"Il mio principale obiettivo è recuperare gli infortunati; i migliori acquisti per me sono gli infortunati che abbiamo in questo momento".

Un retroscena: è vero che il Milan ha chiesto Tiago Gabriel e può confermare che resterà a Lecce almeno fino a fine stagione?

"Devo dire, c'è stata giusto una chiacchierata nell'ultimo giorno di mercato, ma quando si tratta di operazioni così grosse, così importanti come quella di Tiago Gabriel, non c'è nemmeno il tempo materiale di impostare una trattativa l'ultimo giorno di mercato. Anche perché poi il mercato è molto lungo, quindi il fatto di iniziare a parlare l'ultimo giorno di mercato tutto sommato significa forse non essere realmente interessati all'operazione, o magari esserlo per un mercato successivo, futuro".