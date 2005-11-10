Il vicepresidente dell'Inter e leggenda del club nerazzurro, Javier Zanetti, ha parlato a margine del "Premio Modello Virtuoso del Calcio Italiano", intitolato a Italo Galbiati. Ecco le sue parole a Sky Sport: "Come sta Lautaro? Lautaro veramente sta facendo, in questi ultimi periodi, le ultime prove per essere a disposizione. Credo che abbia fatto una riabilitazione con i dottori, con lo staff, sempre molto accurata. E conoscendo lui, la voglia che ha di tornare, mi auguro che possa essere già a disposizione".

Inter, Zanetti elogia Chivu

Poi sulla crescita di Cristian Chivu: "Faccio i complimenti a Cristian perché credo che abbia vinto una Panchina d'Oro molto meritata per il lavoro che ha fatto e che sta facendo. Cristian è un ragazzo molto intelligente, che riesce a trasmettere ai suoi giocatori tutta la sua passione, dei concetti molto chiari. E lui ha sempre questa voglia di fare sempre meglio. Credo che Cristian sia un ragazzo che merita questa opportunità e di sicuro farà ancora molto bene".