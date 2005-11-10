Viaggio dentro al nuovo stadio del Venezia: immagini, tempi e numeri del Bosco dello Sport

Il nuovo stadio del Venezia sta prendendo forma nel Comune di Tessera, a breve distanza dall'aeroporto di Venezia Marco Polo, in un progetto che si sviluppa su un’area di 116 ettari, con un investimento complessivo di oltre 300 milioni di euro (dei quali poco meno di 100 provenienti dalla proprietà arancioneroverde).

Nella piovosa giornata di oggi, giovedì 12 novembre, il club ha aperto le porte alla stampa e la nostra redazione è andata ad osservare da vicino lo stato dell'arte dei lavori: "Pioveva contro l'Udinese, piove oggi, a questo punto speriamo che piova anche a Torino contro la Juventus dopo la sosta", ha scherzato Andrea Rogg, Director of Operation della società arancioneroverde.

Nuovo stadio Venezia: i dettagli su capienza e tempistiche

Lo stadio avrà una capienza di circa 18.500 posti, estendibili a oltre 20mila per concerti ed eventi dal vivo. Ospiterà sia le partite del Venezia FC che partite di rugby, spettacoli e manifestazioni. Al fianco dello stadio stanno avanzando i lavori anche per l'Arena indoor, Palazzetto dello Sport per il basket, che invece avrà una capienza di oltre 10.000 posti e sarà destinata ad ospitare le partite della Reyer Venezia (maschile e femminile). Per la seconda parte della stagione 2027/28 sarà operativo per le partite di calcio, mentre per i concerti e le partite di basket sarà accessibile già nei prossimi mesi.

I numeri del nuovo Bosco dello Sport

Alcuni numeri del nuovo stadio:

40 anni - Sono 40 gli anni di durata del contratto di concessione, siglato tra Venezia FC e Comune di Venezia, per la gestione del nuovo Stadio che sorgerà a Mestre, nella frazione Tessera, all'interno del Bosco dello Sport, a meno di due km dall'Aeroporto Marco Polo di Venezia.

125 milioni - 125 i milioni di euro che saranno complessivamente investiti dal Club per dotazioni e migliorie a completamento dell'impianto (per incrementarne l'efficienza, la sicurezza, la sostenibilità e la qualità complessiva), manutenzione ordinaria e straordinaria e canone concessorio.

1000 - I posti in più previsti nella Curva di casa.

94 milioni - I milioni di euro complessivamente investiti dal Comune di Venezia per la costruzione del nuovo impianto.

Venezia, a cosa si ispira il nuovo stadio

Il design dello stadio, progettato dallo studio di architettura Populous, si ispira al paesaggio circostante, con linee curve che seguono il piano regolatore più ampio, interagendo con l’arena e il centro sportivo adiacenti. La forma sinuosa degli spalti richiama il fluire delle onde della laguna. La facciata presenta una composizione di elementi verticali che si innalzano secondo uno schema regolare, creando uno sfondo visibile per la parte superiore della tribuna. Ciò consente una visuale al di sopra della sommità dello stadio, conferendo alla struttura un aspetto leggero e arioso. Il podio a forma di mezzaluna abbraccia delicatamente lo stadio stesso, diventando parte strategica della struttura, progettata per ospitare aree di parcheggio e altri servizi. La tribuna si sviluppa in una sezione semicontinua sui lati sud, est e nord. È stata progettata per offrire una visuale ottimale durante le partite.

Le immagini del nuovo stadio

Vediamo di seguito alcune immagini sullo stadio raccolte dalla nostra redazione, che mostrano come l'impianto stia prendendo forma ed in particolare come si presenterà la Curva che ospiterà il cuore caldo dei sostenitori arancioneroverdi.

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