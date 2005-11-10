Lazio, idea Dennis Man per gennaio: Fabiani punta sull'ex Parma

La Lazio guarda al mercato di gennaio per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Tra i nomi in cima alla lista del direttore sportivo Fabiani ci sarebbe quello di Dennis Man, ex esterno del Parma attualmente in forza al PSV Eindhoven. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il rumeno non sta trovando molto spazio in Olanda e un ritorno in Italia potrebbe rappresentare un'opportunità per tutte le parti coinvolte.

La società biancoceleste avrebbe già avviato un primo contatto esplorativo e l'operazione potrebbe essere impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Man era già stato sondato dalla Lazio durante il mercato estivo, ma in quell'occasione non si era arrivati a un accordo. A gennaio, però, lo scenario potrebbe cambiare.

Il ventottenne tornerebbe così in Serie A a un anno e mezzo dalla conclusione della sua esperienza con il Parma. In Emilia ha disputato 47 partite nel massimo campionato italiano, realizzando sei gol e servendo altrettanti assist. Dopo l'addio ai ducali ha scelto il PSV, con cui ha anche esordito e segnato in Champions League. Ora la Lazio potrebbe offrirgli una nuova occasione nel campionato italiano.