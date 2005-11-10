Frosinone, Castagnini: "Ghedjemis non ha limiti. Raimondo? I prestiti sono prestiti..."

Il calciatore più chiacchierato di questo avvio di stagione del Frosinone è ovviamente Antonio Raimondo, che prima di infortunarsi era il capocannoniere del campionato. Renzo Castagnini, direttore sportivo dei gialloblù, ha parlato così a TMW del suo futuro: "Non so cosa faremo, i prestiti sono prestiti... Sono giocatori bravi, vediamo. Bisogna godersi il momento e non andare tanto a girovagare perché la Serie A diventa una cosa problematica".

Il talento di Ghedjemis

Castagnini infine ha elogiato anche l'esterno destro algerino: "Ha valori fisici incredibili. E ha anche tecnica... È un giocatore completo, Alvini lo sta sfruttando al massimo, non dimentichiamoci che quando siamo arrivati (lui e Alvini, ndr) gli ultimi due che abbiamo citato non avevano fatto niente. C'è un lavoro dietro. Non ha limiti, neanche lui sa ancora cosa può fare. Fa la differenza in Serie A, le cose cominciano a essere importanti".

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