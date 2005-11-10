Gaetano e Kristensen hanno lavorato individualmente in campo. Le ultime sull'Atalanta

Nella giornata di oggi l'Atalanta ha proseguito la preparazione al Centro Bortolotti sostenendo un allenamento al mattino. Per la squadra di mister Sarri - si legge nel report - la seduta odierna ha previsto un'attivazione iniziale caratterizzata da andature, mobilità e stretching dinamico, delle esercitazioni dedicate al possesso palla e un lavoro di potenziamento aerobico.

Atalanta, il punto sui singoli

Per quanto riguarda i singoli, Raspadori, Kristensen, Gaetano e Bellanova hanno lavorato in palestra e individualmente in campo, mentre per Hien, Pompei e Kossounou terapie e palestra. Domani, venerdì 13 novembre, è in programma a Zingonia una doppia sessione di allenamento a porte chiuse.