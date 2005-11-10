Gaetano e Kristensen hanno lavorato individualmente in campo. Le ultime sull'Atalanta
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Tommaso Bonan
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Oggi alle 16:38Serie A
autore Tommaso Bonan
12.11.2026 16:38Serie A
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Nella giornata di oggi l'Atalanta ha proseguito la preparazione al Centro Bortolotti sostenendo un allenamento al mattino. Per la squadra di mister Sarri - si legge nel report - la seduta odierna ha previsto un'attivazione iniziale caratterizzata da andature, mobilità e stretching dinamico, delle esercitazioni dedicate al possesso palla e un lavoro di potenziamento aerobico.
Atalanta, il punto sui singoli
Per quanto riguarda i singoli, Raspadori, Kristensen, Gaetano e Bellanova hanno lavorato in palestra e individualmente in campo, mentre per Hien, Pompei e Kossounou terapie e palestra. Domani, venerdì 13 novembre, è in programma a Zingonia una doppia sessione di allenamento a porte chiuse.
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